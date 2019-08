CDA bezorgd over harde brexit

Het CDA vreest dat Nederland onvoldoende voorbereid is op een harde brexit.

CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt, Joba van den Berg en Jaco Geurts maken zich zorgen over de voorbereidingen die de regering neemt op een harde brexit.

Via Kamervragen willen de politici van de bewindspersonen voor Buitenlandse Zaken, volksgezondheid, landbouw en Financiën weten hoe het staat met de voorbereidingen en of er inmiddels voldoende douane-beambten beschikbaar zijn mocht er een harde brexit komen op 31 oktober.

Keurpunt voor levend vee

Uit onderzoek blijkt dat hiervoor 928 extra douaniers nodig zijn, maar dat er eind maart nog maar 500 geworven waren, waarvan 300 inzetbaar. Ook willen de politici weten hoe het met het keurpunt voor levend vee staat. De CDA-ers willen weten waar het keurpunt voor vee komt en of de NVWA voldoende is voorbereid op een no-deal brexit en of er bijvoorbeeld voldoende extra mensen zijn aangenomen.

Het aantrekken van extra keuringsdierenartsen bleek eerder een probleem, waardoor dierenartsen uit het buitenland werden aangetrokken om het werk te doen. Daarnaast vragen ze de bewindslieden wie het keurpunt voor levend vee in Frankrijk heeft ingericht.

Geen keurpunt in Rotterdamse haven

Vorige week liet Vee&Logistiek Nederland weten dat het niet gaat lukken om tijdig een keurpunt voor levend vee in te richten bij de Rotterdamse haven. Er is nog geen locatie, geen vergunningen en er zijn onvoldoende middelen beschikbaar. Het ministerie van landbouw zet zichzelf niet actief in om een keurpunt te realiseren. Hierdoor lijkt de import van levend vee uit Groot-Brittannië bij een harde brexit stil komen te liggen eind oktober.