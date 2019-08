‘Boerenpartij’ wil in 2021 Tweede Kamer in

Caroline van der Plas wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen met de partij BoerBurgerBeweging.

Een nieuwe politieke partij gaat het opnemen voor de boeren. De partij heet BoerBurgerBeweging en wil in 2021 meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Caroline van der Plas is de initiatiefnemer, zo laat zij weten in een uitzending van Nieuwe Oogst.

Van der Plas is chef-redacteur bij Pigbusiness bij Agrio Uitgeverij en oprichter van BoerBurgerTweet. Ze vertelt ook dat ze de komende tijd de plannen omtrent het oprichten van de partij verder uitbouwt. “Het wordt een maatschappelijke beweging”, zegt ze in de uitzending.

Ook is ze met de partij op zoek naar samenwerking met bestaande initiatieven, zoals Team Agro NL, STAF en Boer Bewust. Volgens van der Plas is het belangrijk om invloed te hebben in Den Haag. “We kunnen wel van alles willen en doen, maar we moeten ook invloed hebben.”