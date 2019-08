Boeren kunnen zelf vlinders en insecten monitoren

Met een nieuwe monitoringsprogramma kunnen boeren zelf vlinders en insecten tellen.

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting slaan de handen ineen en ontwikkelen met elkaar een monitoringsprogramma waarmee boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren. Het meetnet in ontwikkeling krijgt de naam Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (Bimag). Dat meldt LTO Noord.

Bijeenkomst in Lelystad

Dinsdag 27 augustus a.s. organiseren de 3 initiatiefnemers een bijeenkomst in Lelystad om geïnteresseerden te informeren over het project. Ook is er een toelichting hoe je de vlinders en insecten telt: de dagvlinders met een telroute en de nachtvlinders met een LedEmmer.

Op de telroute worden op maximaal 1 kilometer lengte de vlinders geteld. De LedEmmer is een lichtval met led-verlichting om nachtvlinders te vangen.

Flink teruglopende insectenstand

In 2017 kwam uit meerjarig onderzoek naar voren dat de insectenstand, en met name de totale biomassa van insecten, de laatste decennia flink is gedaald. Volgens de initatiefnemers komt alle beschikbare data van insecten echter uit natuurgebieden. Met Bimag willen zij hier verandering in brengen, en ook data vanuit agrarisch gebied leveren.