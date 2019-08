Bij harde brexit geen import levend vee uit UK

De import van levend vee uit Groot-Brittannië dreigt bij een harde brexit op 31 oktober volledig stil te vallen. Door tijdgebrek lijkt het niet meer mogelijk om tijdig een keurpunt voor vee in te richten. Een benodigde locatie, vergunning en financiering ontbreken.

Als Groot-Brittannië uit de EU gaat zonder deal met de EU, zal per 31 oktober een keurpunt nodig zijn waar de NVWA vee kan keuren dat uit Engeland komt. Over een keurpunt wordt al geruime tijd gesproken tussen het ministerie van landbouw en brancheorganisatie Vee&Logistiek Nederland. Het ministerie vindt dat de sector zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van een keurpunt.

Gesprekken over keurpunt lopen

Vee&Logistiek is bereid om een keurpunt in te richten en heeft hiervoor vier locaties in Hoek van Holland op het oog, maar op al deze locaties ligt nog een andere bestemming. Een eerdere locatie die als tijdelijk keurpunt ingericht zou worden, toen de brexit nog eerder dit jaar zou plaatsvinden, is niet meer beschikbaar. “Die locatie heeft inmiddels een andere, blijvende bestemming gekregen”, legt Joop van de Wetering van Vee&Logistiek Nederland uit.

De gesprekken met de gemeente Rotterdam, waar Hoek van Holland onder valt, over een nieuwe locatie lopen, maar er zit weinig voortgang in. “Als we een locatie hebben, moeten we een vergunning regelen en kunnen we binnen 2 à 3 maanden een keurpunt inrichten. De kennis voor een keurpunt hebben we, maar de NVWA moet uiteindelijk aangeven aan welke eisen het precies moet voldoen. Daar is ook nog geen duidelijkheid over. Daardoor lijkt het niet meer mogelijk om voor 31 oktober een keurpunt in te richten, of er moet nog een wonder gebeuren”, zegt Van de Wetering.

Financiën keurpunt eveneens struikelblok

Naast de locatie en de inrichting is ook de financiering een probleem. “Er is zo veel onzekerheid over het keurpunt, dat ondernemers niet willen investeren. Een ondernemer investeert niet in iets met 100% onzekerheid. We vinden dat de overheid hier een rol bij moet spelen. Als het keurpunt rendabel draait, is de sector wel bereid om het terug te betalen”, aldus Van de Wetering. Hij richtte samen met Gerard de Greef van Grecon in maart op verzoek van de overheid een bv op voor de exploitatie van het keurpunt, Checkpoint Hoek van Holland bv.

Jaarlijks komen ongeveer 1.000 vrachten per ferry binnen in de Rotterdamse haven. Het gaat vooral om (sport)paarden, kalveren, fokschapen en eendagskuikens. Wekelijks worden 10 tot 12 vrachten eendagskuikens van leghennen vanuit Engeland naar Nederland verscheept. Voor paarden lijkt een alternatieve route via Frankrijk beschikbaar, voor andere diersoorten is dit nog niet bruikbaar.

Advies van overheid betreffende brexit onveranderd van kracht

Het ministerie reageert dat de overheid in nauw contact blijft met alle betrokken partijen en dat de overheid het bedrijfsleven blijft activeren en faciliteren in het oprichten van een keurpunt. Het ministerie adviseert ondernemers al langere tijd om zich goed voor te bereiden op een eventuele brexit en om het brexit-loket goed in de gaten te houden. Het advies en de maatregelen zijn niet veranderd sinds premier Johnson aan het roer zit.