Areaal agrarisch terrein in 20 jaar met 5% gedaald

Het areaal agrarisch terrein in Nederland is in 20 jaar gedaald met ruim 124.000 hectare naar iets minder dan 2,24 miljoen hectare.

Dat is een afname van ruim 5%. Dat meldt het CBS in een nieuwe analyse van het bodemgebruik in Nederland.

De enige categorie die ook afnam betreft het zogenoemde buitenwater, dat daalde met 0,5% naar ruim 415.000 hectare. Recreatieterrein nam toe met ruim 19.000 hectare en het areaal bos en open natuur nam toe met 20.500 hectare. De categorie binnenwater nam toe met 16.700 hectare.

Areaal voor glastuinbouw steeg met 12%

Het agrarisch terrein in het overzicht bodemgebruik in Nederland omvat glastuinbouw en overig agrarisch terrein. Het areaal voor glastuinbouw steeg met 12% naar 15.500 hectare. Overig agrarisch terrein daalde met 125.700 hectare (5,4%) naar 2,22 miljoen hectare. Het overige agrarisch terrein omvat onder meer grasland, bouwland en boomgaarden en natuurlijk grasland.

Onder agrarisch terrein vallen ook verspreid liggende bebouwingen met erven en tuinen die binnen landbouwgebieden liggen, bijvoorbeeld voormalige boerderijen die alleen nog als woning in gebruik zijn. De hoeveelheid cultuurgrond volgens de landbouwtelling is aanmerkelijk kleiner.

In 2015 was er volgens de landbouwtelling 1,85 miljoen hectare cultuurgrond. Dat is 136.000 hectare minder dan in 1996, een afname van net geen 7%.

Voormalige landbouwgrond

Het aantal hectares voor woningen, bedrijven en infrastructuur is volgens het CBS sinds 1996 met 14% gestegen naar 493.000 hectare in 2015. De toename van bijna 60.00 hectare betreft voor 90% nieuw woon- en werkterrein. Die uitbreiding is voor het grootste deel gerealiseerd op voormalige landbouwgrond.

Van het totale Nederlandse grondgebied is in 2015 14,6% bestemd voor wonen, werken en infrastructuur, in 1996 was dat 13%. Het areaal voor wonen steeg met ruim 13%, het areaal werkterrein steeg met 22% nog harder. Grondgebruik voor infrastructuur zoals wegen, spoorwegen en vliegvelden steeg met 6%.