Animo voor agrarische stikstofruimte groeit

Van buiten de landbouw neemt de belangstelling voor stikstofruimte van stoppende boeren verder toe. Om welke bedrijven het gaat en wat de mogelijkheden zijn is nog steeds onduidelijk.

Adviseurs krijgen vragen van onder meer stoppende varkensbedrijven over wat te doen met hun stikstofruimte (ammoniak). De onzekerheid is nog groot. Ontwikkelaars voor bouw- en andere infrastructuurprojecten zijn al op zoek naar stoppende agrarische bedrijven om hun stikstofruimte te kopen en vervolgens buiten de landbouw te gebruiken.

Die vraag van andere partijen buiten de landbouw werd eerder al gesignaleerd.

Grote gevolgen

Maar het wordt wel steeds breder duidelijk dat het afschieten van het PAS-beleid door de Raad van State ook buiten de landbouw grote gevolgen heeft. ‘Ontwikkelaars azen op stoppende boerenbedrijven’ kopt het het Financieel Dagblad deze week.

Dat er volop belangstelling is voor agrarische stikstofruimte wordt bevestigd door meerdere adviseurs tegenover Boerderij. Ook dat het nog volstrekt onduidelijk hoe het stikstofbeleid er uit gaat zien.

‘Laat ruimte niet verloren gaan’

Henk Radstaak, adviseur bij Farmconsult, kent de vragen naar stikstofruimte. Farmconsult adviseert stoppende veehouders zoals varkenshouders in ieder geval om hun vergunning goed te bekijken. “Zet een vergunning voor dieren of mestopslag om naar andere diersoorten zodat eventuele stikstofruimte niet verloren gaat”, aldus Radstaak.

Bij Adviesbureau Van Westreenen is ook bekend dat her en der wordt geïnformeerd naar stikstofruimte, volgens adviseur Gert-Jan Nap. Hij wijst eveneens op de grote onduidelijkheid zoals over al dan niet salderen en in hoeverre dat dan regionaal of per natuurgebied zal zijn. Volgens Nap komen er nu geregeld vragen binnen van stoppende varkenshouders over wat te doen met hun vergunning en de stikstofruimte.

Grote onzekerheid

Hans Scholte van Flynth Adviseurs merkt ook de grote onzekerheid in de sector. “Wat staat bedrijven met alleen een PAS-melding te wachten en wat moet iemand die bezig is met nieuwbouw?” En bij een eventuele saldering tussen sectoren vraagt Scholte zich af wat er dan met de prijzen gaat gebeuren en in hoeverre de landbouw dan overboden gaat worden door bijvoorbeeld vliegveld Lelystad.

Als LTO vinden we het een kwalijke zaak als stikstofruimte uit de landbouw zou verdwijnen naar andere sectoren

- Trienke Elshof

LTO-bestuurder Trienke Elshof kent de geluiden over afspraken en handel in stikstofruimte. “Op welke schaal is moeilijk in te schatten’, zegt Elshof, “Feitelijk gaan we terug naar de situatie van voor het PAS en zijn ook de afspraken over generieke reductiemaatregelen van tafel. Als LTO vinden we het een kwalijke zaak als stikstofruimte uit de landbouw zou verdwijnen naar andere sectoren. Daar moet in ieder geval wat tegenover staan.” Dat standpunt gaat LTO binnenkort ook duidelijk maken in een gesprek met Johan Remkes. Remkes is voorzitter van de commissie die de regering gaat adviseren over een oplossing voor het vastgelopen stikstofbeleid en vergunningverlening. Dat advies wordt in september verwacht.