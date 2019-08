Afzet Agruniek Rijnvallei 3% toegenomen

In de eerste helft van 2019 heeft Agruniek Rijnvallei (AR) een omzetgroei weten te realiseren in de afzet van diervoeders van bijna 3%.

Dat meldt Agruniek Rijnvallei. “Onze jaarlijkse afzet ligt circa op 633.000 ton, dus we zitten nu op ruim 3% meer dan circa de helft van die 6 ton’, aldus algemeen directeur Martin Grift. Dit is een indicatie, aangezien veevoederverkoop seizoensgebonden is.

Rund- en pluimveevoeder plussen

AR boekte vooral een sterke omzetgroei in de pluimveevoeders, paardenvoeders en enkelvoudige voeders. “In de pluimveevoeders zien we vooral een stijging in biologisch voeder voor legpluimvee, maar ook wel in regulier voeder”, aldus Grift. De sector pluimvee is, naast de sector varkens en de sector rund, goed voor circa 35% van de totale veevoederafzet van AR, volgens Grift. Ook de sector rund (30%) deed het goed in de eerste helft van dit jaar. Met name de afzet van paardenvoeders nam toe (circa 6%). “Dit komt door de 3 nieuwe merken die we op de markt gebracht hebben. Dat werpt nu zijn vruchten af”, aldus Grift.

Afzet varkensvoeder gedaald

De omzet in varkensvoeders is gedaald. Dat is volgens Grift het gevolg van het toenemende aantal stoppende varkensboeren of bedrijven die hun varkenstak wegdoen. “Waar in geheel 2018 circa 30 stoppers waren, zijn dat er nu in de eerste helft van dit jaar al net zoveel”, aldus Grift. Varkensvoeders zijn goed voor de resterende 35% in peiler veevoeder.

Cijfers volgend jaar

In 2018 bedroeg de omzet van AR € 252 miljoen. Ruim € 200 miljoen hiervan komt uit de veevoedersector. “Maar ook onze peiler winkelverkoop (Welkoop) doet het dit jaar verrassend goed.” Over de financiële resultaten van dit jaar wil Grift nog niets zeggen. “Die presenteren wij uitgebreid begin volgend jaar”. Wel geeft AR aan dat het in dit eerste halfjaar iets boven de begroting presteerde.