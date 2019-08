Activisten ‘Boxtel’ plannen nieuwe actie

Dierenactivisten plannen een nieuwe ‘grote actie’ begin september in de omgeving van Luxemburg.

De oproep gaat rond op social media, opgezet door activisten die afgelopen mei betrokken waren bij de stalbezetting in Boxtel.

Internationale bijeenkomst

Van 5 tot 8 september is in Esch, Luxemburg de Internationale dierenrechtenconferentie, waar veel activisten uit verschillende landen op af komen. Omdat er dan dus meteen veel activisten bij elkaar zijn, wil een aantal een grote actie organiseren. Wat de actie inhoudt, is niet bekend. Ook de stalbezetting in Boxtel volgde na een internationale bijeenkomst van activisten. Toen waren er meerdere demonstraties, zoals in Amsterdam.