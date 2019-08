825 hectare agrarische pachtgrond in IJsselmeerpolders

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 42 kavels in de IJsselmeerpolders in geliberaliseerde pacht aan via een openbare inschrijving.

De online openbare inschrijving is geopend sinds donderdag 1 augustus en sluit op woensdag 4 september 2019 om 10.00 uur. Verpachting per 1 november 2019. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf.De kavels zijn gelegen in de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en de Wieringermeer. In totaal gaat het om ongeveer 825 hectare met een agrarische bestemming.

Geliberaliseerde pacht

De vrijgekomen kavels worden uitegeven in geliberaliseerde pacht. Hiermee wordt de prijs niet bepaald door het Pachtprijzenbesluit. Boeren kunnen een bod uitbrengen. De hoogste bieder die voldoet aan de inschrijfvoorwaarden krijgt het pachtrecht. Zo worden de prijzen door de markt bepaald.

Bod bij notaris

Informatie over de 42 beschikbaar gestelde kavels is te vinden op de website van biedboek.nl. Deelname aan een openbare inschrijving is mogelijk door op 1 of meerdere kavels een bod uit te brengen bij de notaris. De uitgifteduur is per kavel verschillend en varieert van 1 tot 6 jaar. 2 kavels in de Noordoostpolder zijn biologisch gecertificeerd. Deze worden als Skal-gecertificeerd uitgegeven.