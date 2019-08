1.500 varkens omgekomen bij stalbrand Streefkerk

Aan de Middenpolderweg in Streefkerk zijn bijna 1.500 varkens omgekomen bij een stalbrand. Op 22 augustus brak de brand in de namiddag uit. Er is geen asbest bij vrijgekomen.

Er is nog niks bekend over de oorzaak van de brand. De brandweer en de politie onderzoeken deze, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Wakker Dier houdt cijfers bij Wakker Dier heeft cijfers gepubliceerd over het aantal stalbranden en de daarbij omgekomen dieren van de afgelopen 12 jaar. Deze laten zien dat er tot nu toe in 2019 176.000 dieren zijn omgekomen bij 13 branden. In 2018 zijn er volgens de organisatie 122.000 dieren omgekomen bij 20 branden. Dit jaar zouden er dus al meer dieren omgekomen bij stalbranden. Dieren die zijn omgekomen bij incidenten door bijvoorbeeld uitgevallen ventilatie zijn niet meegerekend, aldus Wakker Dier. Cijfers van brandweer De cijfers zijn afkomstig van mediaberichten. Wakker Dier houdt cijfers zelf in de gaten. Ook zegt de organisatie cijfers te krijgen van de brandweer over branden en omgekomen dieren. Deze zijn niet officieel, maar wel nauwkeurig, laat de organisatie weten.