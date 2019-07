Zwanenberg in gesprek met Struik

Vleesverwerker Zwanenberg en soep- en sauzenfabrikant Struik Foods hebben ‘aftastende gesprekken gevoerd’.

Dat melden de directies van beide bedrijven in een verklaring. De verklaring werd verstuurd nadat De Telegraaf schreef dat Zwanenberg en Struik fusiegesprekken voeren. Volgens de 2 directies is het echter te vroeg om conclusies aan de gesprekken te verbinden.

Kalverslachterij VanDrie

Struik heeft al langere tijd financiële zorgen. Volgens de meest recente jaarrekening uit 2017 blijkt dat er € 6,5 miljoen verlies werd gemaakt. In 2016 werd VanDrie Group eigenaar van Struik. De familie, bekend van de kalverslachterij, moest het bedrijf uit de financiële moeilijkheden halen. In 2017 kwam er een nieuwe CEO aan het roer van Struik: Eric Schut, afkomstig van FrieslandCampina. Hij vertrok echter halverwege vorig jaar al om onbekende reden.

Zwanenberg is met een jaaromzet van zo’n € 400 miljoen een belangrijke speler op de markt voor vleesconserven. Het bedrijf nam in 2018 de Unox-fabriek in Oss over van Unilever.