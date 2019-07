Winstdaling van 33 procent voor Syngenta

Lagere omzet bij zaden en gewasbeschermingsmiddelen en minder soja en mais verkocht.

Syngenta heeft in de eerste helft van 2019 33% minder winst gemaakt dan een jaar eerder. De nettowinst kwam daarmee uit op omgerekend € 709 miljoen. Ook was de omzet uit de verkoop van zaden en gewasbeschermingsmiddelen lager. De omzet in gewasbescherming daalde met 6% naar omgerekend € 4,6 miljard. De opbrengst uit verkoop van selectieve herbiciden daalde van € 1,5 miljard naar € 1,3 miljard, De omzet van de zaden daalde met 9% naar € 1,4 miljard. Vooral de verkoop van mais en sojabonen liep terug. In totaal maakte het bedrijf 7% minder omzet. In Europa, Afrika en het Midden-Oosten daalden de opbrengsten met 9%. Het operationele resultaat, de zogenoemde EBITDA, daalde met 15%.

Lees verder onder de tweet.

Overstromingen en droogte

Volgens Syngenta had het bedrijf te maken met uitdagende omstandigheden, zoals overstromingen in de Verenigde Staten, droogte in Australië en Indonesië en hogere kosten voor grondstoffen in China.

Syngenta verklaart de sterke winstdaling mede door voordelen van desinvesteringen in 2018 en nadelen van een sluiting van een productielocatie in 2019, wat meer herstructureringskosten met zich meebracht. Ook moest het bedrijf meer rente betalen dan vorig jaar.

Overname door ChemChina

Syngenta werd begin 2017 overgenomen door het Chinese ChemChina. Wanneer er door de overname door ChemChina geen verschillende divisies zouden zijn verkocht, zou de daling van de omzet 6% zijn. Ook de valutakoersen hadden een negatieve impact: bij constante wisselkoersen zou de omzetdaling 2% zijn geweest.