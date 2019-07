Waterschap controleert op grondwatergebruik boeren

Waterschap Hunze en Aa’s checkt of boeren niet te veel grondwater oppompen.

Waterschap Hunze en Aa‘s, met het werkgebied in het oosten van Groningen, gaat vanaf deze week controleren op het grondwatergebruik van boeren. Het waterschap heeft in de algemene regelgeving een maximale hoeveelheid water in verschillende gebieden vastgelegd. Als deze opgepompte hoeveelheden, in kuubs per uur, worden overschreden, kan het waterschap boetes opleggen. Dit geldt voor grondwateronttrekking. De hoeveelheden per gebied is aangegeven op deze kaart en varieert van 10 tot 150 kuub per uur.

Oppervlaktewater

Het gebruik van oppervlaktewater mag alleen in gebieden waar water naar sloten kan worden aangevoerd. Als het gebruik van slootwater dus leidt tot een lagere waterstand, mag oppompen dus niet, volgens de algemene regelgeving wat het waterschap. Dit geldt voornamelijk voor het westelijke deel van het werkgebied. In het overige deel mag wel slootwater worden gebruikt, maar hiervoor is, 48 uur van tevoren, een melding verplicht.