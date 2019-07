Von der Leyen: steun en bescherming voor boer

Om de steun van de sociaal-democraten en de groenen te verwerven in het Europees Parlement, heeft de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen beloofd zich sterk te maken voor het Europees klimaatbeleid.

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie haalde woensdag 17 juli een nipte meerderheid in het parlement met 383 stemmen voor en 327 stemmen tegen. Niet eerder kreeg een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie zo weinig steun in het parlement bij de benoeming. De christendemocratische Duitse Von der Leyen heeft zich in het parlement tot nu toe niet uitgelaten over haar plannen met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

In haar agenda voor Europa zegt ze dat boeren en tuinders moeten worden beschermd en ondersteund. Zij moeten in hun levensonderhoud en dat van hun gezin kunnen voorzien, zegt Von der Leyen.

Biodiversiteit rode draad landbouwbeleid

In de agenda staat ook dat nieuwe normen voor biodiversiteit als een rode draad moeten lopen voor onder meer het beleid voor de landbouw.