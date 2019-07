Verpachter hoeft niet mee te werken aan zonnepark

Een verpachter hoeft er niet aan mee te werken als de pachter de gepachte grond wil inzetten voor niet-agrarisch gebruik, zoals een zonnepark.

De initiatiefnemers van een nieuw zonnepark in Lelystad mogen daarom geen zonnepanelen plaatsen op grond die eigendom is van de verpachter, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dat heeft de rechtbank Den Haag in kort geding bepaald.

Zonnepark van 45 hectare

Een boer die van het RVB grond pacht voor zijn akkerbouwbedrijf wilde samen met de bedrijven Lelyhaeve Partners en Lelystad Airport Logistics een zonnepark van ongeveer 45 hectare realiseren. Daarvoor was echter wel de medewerking nodig van de verpachter, die een deel van de benodigde grond in bezit heeft.

Erfpachtovereenkomst sluit ander gebruik uit

De boer was van mening dat Lelyhaeve Partners en Lelystad Airport Logistics het perceel zouden mogen gebruiken voor de zonnepanelen. Het RVB weigerde echter toestemming te geven omdat de erfpachtovereenkomst ander gebruik dan agrarisch gebruik van de grond uitsluit. Bovendien is die grond in de toekomst nodig voor stedelijke ontwikkeling en heeft daarom een strategische waarde.

Kort geding

Om medewerking van de verpachter af te dwingen, startte de boer een paar weken geleden een kort geding bij de rechtbank Den Haag zodat hij de plannen met zijn partners voor het zonnepark alsnog zou kunnen realiseren. De kortgedingrechter stelt echter in de uitspraak dat het RVB niet verplicht kan worden mee te werken aan het zonnepark-initiatief.

De opstelling van de verpachter is in de ogen van de rechter niet onredelijk. Temeer daar het RVB heeft aangeboden om – als de akkerbouwer niet langer een landbouwbedrijf op de erfpachtgronden wil exploiteren – het erfpachtrecht tegen een marktconforme vergoeding van de agrarische waarde van de boer terug te kopen.

Subsidie misgelopen

Door deze uitspraak staat de haalbaarheid van het volledige plan op de tocht. Volgens de initiatiefnemers hebben ze al een keer subsidie misgelopen doordat het RVB niet meewerkt. Dat dreigt nu opnieuw te gebeuren. Op dit moment is het alleen mogelijk dat gedeelte van het zonnepark te realiseren dat op grond van de boer zelf is gepland.