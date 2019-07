Veehouderijsector neemt hittemaatregelen

Boeren nemen volop maatregelen om het voor hun dieren aangenaam te houden in de stal. Dieren worden vroeg afgeleverd voor transport naar de slachterij en in de stallen draaien ventilatoren en nevelsystemen op volle toeren.

LTO en ook GD geven boeren tips om hittestress te voorkomen. Bij een varkenshouder in Middelharnis (Z.-H.) viel woensdagmiddag de ventilatie uit, wat een tiental varkens het leven kostte. Bij een pluimveehouder in Kootwijkerbroek schoot de brandweer te hulp om het dak te koelen.

Lees verder onder de tweet.

NVWA verlengt Nationaal Plan voor veetransport bij extreme temperaturen

Vanwege de aanhoudende hitte is het Nationaal Plan voor veetransport bij extreme temperaturen verlengd tot en met zondag 28 juli. In het Nationaal Plan is vastgelegd dat dieren niet vervoerd mogen worden bij buitentemperaturen van 35 graden of meer. Dat geldt voor de hele duur van het transport (bij aanvang en onderweg) en staat los van de gemeten temperatuur bij KNMI in De Bilt. Op werkdagen keurt de NVWA volgens het tropenrooster.

Voer voor dierenactivisten

De hitte is voer voor dierenactivisten, die vinden dat er te weinig aandacht is voor de dieren in de tropische warmte. Wakker Dier pleit voor een nationaal hitteplan voor dieren, waarbij volgens hen meer aandacht moet worden gegeven aan de situatie bij de veehouderij.

Wakker Dier: Nationaal hitteplan

In een 20 pagina’s tellend onderzoeksrapport zet Wakker Dier uiteen wat de gevolgen van hitte zijn voor melkkoeien, varkens en vleeskuikens. De conclusie is volgens hen dat klimaatverandering zorgt voor een toename van dierenwelzijnsproblemen. Dit is gebaseerd op berekeningen van het KNMI dat in 2050 het aantal warme dagen met 30% zal toenemen en het aantal tropische dagen, waarbij de temperatuur hoger dan 30 graden is, zelfs zal verdubbelen. Dus pleiten de schrijvers van het rapport voor een nationaal hitteplan.

Lees verder onder de tweet.

In zo’n plan zou volgens de organisatie moeten worden afgesproken dat er bijvoorbeeld schaduwplekken zijn voor dieren die in de wei lopen, dat er genoeg water is, koelsystemen in stallen en lagere bezetting. Ook het verlagen van de productie zou volgens Wakker Dier beter zijn, omdat een hoogproductief dier ook veel warmte produceert.

Aanscherping bestaande hitteprotocollen

Op hetzelfde moment willen de Dierenbescherming en Eyes on Animals aanscherping van de bestaande hitteprotocollen voor veetransport. Nieuwe regels moeten bovendien wettelijk worden vastgelegd, zodat niemand zich eraan kan onttrekken. De organisaties willen dat minister Carola Schouten daarvoor zorgt.

Lees verder onder de tweet.

Vee&Logistiek Nederland

Jan Vernooij, sectorvoorzitter varkenshouderij bij Vee&Logistiek Nederland is juist vol lof over de inspanningen die veehouders, transporteurs, slachterijen en controleurs verrichten om het werk door te laten gaan en daarbij aandacht hebben voor dierenwelzijn. De afspraak is dat de veewagens om 12 uur binnen staan “en dat gebeurt ook”, vertelt Vernooij. “De wagens worden minder vol geladen en ook op de klep staan minder dieren. De slachterijen beginnen mooi op tijd zodat de productie gewoon doorgaat, want varkenshouders hebben zo ook hun planning.”

Lees verder onder de tweet.

Filmpjes Animal Rights

Dierenactivist Erwin Vermeulen van Animal Rights ging woensdag langs bij slachterij Vion in Boxtel, en publiceerde daar verschillende filmpjes over. Volgens de activist was de temperatuur aldaar 37 graden en stonden de varkens ‘midden op de dag’ te hijgen van de warmte. De organisatie vindt dat het hitteprotocol niks toevoegt voor de dieren.

Lees verder onder de tweet.

NVWA: geen overtredingen

Een woordvoerder van Vion vertelt dat Animal Rights inderdaad woensdag zelf temperatuurmetingen heeft verricht. De slachterij was van plan om voor 12 uur de laatste wagen binnen te hebben. De beelden die op internet staan, zijn vermoedelijk van de laatste vrachtwagen die net na het middaguur aankwam. “Dan stuur je zo’n wagen ook niet terug,” aldus de woordvoerder. Vion stopte donderdag om half 11. De slachterij houdt van uur tot uur de temperaturen bij en respecteert daarbij de grens van 35 graden, aldus de woordvoerder. Volgens een woordvoerder van de NVWA zijn er woensdag geen wettelijke overtredingen vastgesteld. “Naar het oordeel van de inspecteurs was daar geen reden voor. Wel zijn er chauffeurs aangesproken.”