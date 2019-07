Toename Europese export pluimvee- en varkensvlees

In de eerste 4 maanden van dit jaar is de Europese export van pluimvee- en varkensvlees gegroeid. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

In de varkensvleessector is de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Azië verantwoordelijk voor de groei. In de eerste 4 maanden exporteerde EU-lidstaten 17% meer varkensvlees dan in dezelfde periode vorig jaar. China is momenteel goed voor 43% van de totale export. De Europese Commissie verwacht dat de varkensvleesexport over heel 2019 12% hoger komt te liggen dan in 2018. Tegenover de aantrekkende Chinese vraag staat namelijk een krimpend aanbod doordat de totale varkensstapel met 3% gekrompen is. Van de belangrijke varkensvleesproducerende landen laat alleen Spanje een productiestijging zien.

Exportgroei pluimveevlees iets kleiner dan bij varkensvlees

De productiegroei van pluimveevlees vlakte in het eerste kwartaal wat af in vergelijking met vorig jaar. Voor heel 2019 verwacht de Europese Commissie een productietoename van 2,5%, met name door een sterke groei van de sector in het oosten van de Europese Unie. In de eerste 4 maanden lag de export 13% hoger dan vorig jaar, met name door toegenomen vraag vanuit Afrika en Azië. China en Vietnam vragen meer vanwege AVP. Tegen een toename van de export staat ook een grotere import, met name uit Thailand (+11%) en Brazilië (+23%). Al blijft de import uit Brazilië nog wel onder het niveau van 2017. Voor de import vanuit Oekraïne is een voorlopig akkoord bereikt over een importplafond van 50.000 ton.