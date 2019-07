Toch geitenstop in Groningse gemeente

Gemeente Westerwolde in Groningen heeft onlangs een geitenstop ingevoerd.

Een meerderheid van de raad van de Groningse gemeente stemde voor een verbod op uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen. De gemeente pleit voor een gehele stop voor provincie Groningen, maar de provincie Groningen vindt het nemen van dergelijke maatregelen een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Gemeente Westerwolde baseert haar besluit op het rapport van RIVM dat omwonenden van geitenhouderijen mogelijk een grotere kans hebben op longontsteking. De exacte oorzaak is echter nog niet aangetoond, en wordt verwacht in het vervolgonderzoek in 2021.

Aangelegen provincie Friesland stelde al eerder een geitenstop in. Maar vorige week heeft een meerderheid van Provinciale Staten tegen de verlenging van de geitenstop gestemd. De geitenstop vervalt per 14 augustus.

In de meeste provincies in Nederland geldt een geitenstop. De beperkingen zijn wel verschillend. Naast Groningen en Friesland gelden ook in Zeeland geen beperkingen. Flevoland en Drenthe kennen een verbod op nieuwvestiging en uitbreiding. Overige provincies hebben alle vormen van nieuwvestiging, uitbreiding en omschakeling op slot gezet.