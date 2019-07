Tientallen verdenkingen van mestfraude gemeld

De NVWA-IOD heeft tussen 2017 tot en met mei 2019 in totaal 34 signalen over mogelijke mestfraude geregisteerd.

Dat schrijft landbouwminister Carla Schouten in reactie op Kamervragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders. Van de 34 meldingen hebben er 20 betrekking op de provincie Noord-Brabant, vooral op het zuidoostelijke gedeelte.

Niet centraal verzameld

De meldingen komen vrijwel allemaal vanuit de NVWA zelf en het Team Criminele Inlichtingen (TCI). RVO.nl heeft in de periode medio 2017 tot heden 25 meldingen van mogelijke mestfraude vastgelegd. Of er bij de politie ook meldingen zijn gedaan over mestfraude is niet bekend. De politie registreert niet of er sprake is van mestfraude, maar registreert alleen strafrechtelijke feiten zoals valsheid in geschrifte of oplichting. Meldingen van mogelijke mestfraude worden nog altijd niet centraal verzameld, waardoor er geen overzicht is van het totale aantal meldingen van mogelijke fraude met mest, blijkt uit de antwoorden van de minister.

Verschillende instanties

Burgers kunnen verdenkingen van mestfraude doen bij RVO.nl, de NVWA, de Waterschappen, de politie, omgevingsdiensten en gemeenten en diverse andere meldpunten zoals Meld Misdaad Anoniem, Milieu Klachten Centrale, Samen Sterk in Brabant. “Meldingen van mestfraude worden zoveel mogelijk doorverwezen naar de NVWA”, legt Schouten uit.

63 processen-verbaal

In 2017 werden 63 processen-verbaal met betrekking tot mest naar het Openbaar Ministerie gestuurd. 20 zijn nog in behandeling. Bij 56% van de zaken heeft de rechter de verdachte schuldig verklaard. 12% van de zaken is geseponeerd, 23% is afgedaan met een boete en 9% van de zaken is gevoegd bij een al lopend strafrechtelijk onderzoek.