Tientallen schademeldingen na heftige neerslag vrijdag

Heftige buien hebben afgelopen vrijdag geleid tot wateroverlast en hagelschade.

Bij de verzekeraars betroffen de meeste meldingen hagelschade in Flevoland en de Veenkoloniën.

Jan Schreuder van Vereinigte Hagel kreeg 22 meldingen binnen. “In aardappelen, uien, suikerbieten, bonen, erwten, spinazie en graan. Grotendeels hagelschade. Neerslag viel op diverse plaatsen ook heel veel in korte tijd, maar de grond is zo extreem droog dat dit meestal wel weg kon.”

Waar het niet zo enorme regende, is het vaak nog droog. Vooral in oostelijk Nederland. Bij een neerslagtekort van 250 millimeter komen verzekerden mogelijk in aanmerking voor droogteschadevergoeding.

25 hagelschademeldingen bij Agriver

Agriver ontving zo’n 25 hagelschademeldingen, zegt coördinator Johan Westerik. “Valt mij nog mee, het weer was zo heftig hier en daar.” Het betreft slechts een handvol meldingen uit Flevoland, vertelt Westerik. “Vooral vanuit omgeving Coevorden, Nieuw-Buinen en Assen.” Ook in het Noorden viel neerslag soms overvloedig. “Ik hoorde over een regenmeter waar in een uur 130 millimeter in kwam, in de buurt van Coevoerden. Echt extreem.”

Op sommige plekken, zoals op dit spinazieperceel in Zeewolde, viel 60 tot 80 millimeter neerslag vrijdag.

Door de heftige buien stonden sommige percelen een poosje blank, zoals het spinazieperceel in Zeewolde op de foto, en konden de sloten het afvoeren van water niet altijd even goed aan.

Andere telers waren juist erg blij met tientallen millimeters, verdeeld over de dag. De grond nam het als een spons op.