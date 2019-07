Sproeien voor de dieren en andere afkoelers

Boeren inspireren elkaar met manieren hun dieren en zichzelf koel te houden. Van tuinsproeier in de stal tot slapen in de gekoelde opslag.

Heet, heet, heet, dat was het de afgelopen dagen met als hoogtepunt, of dieptepunt, net hoe je het wilt zien, de meer dan 40 graden in Gilze-Rijen. Zelfs de Amerikaanse nieuwszender CNN besteedde aandacht aan de ‘record breaking heat wave’ in Nederland, België en Duitsland. Er was volgens de nieuwslezer sprake van ‘dangerous’ en ‘intense heat’. Zo warm wordt het in hun eigen warme staten zelfs niet. Maar in Nederland dus wel, dankzij een snoeihete wind vanuit Noord-Afrika.

Hitteplan

Het hitteplan werd weer van de plank gehaald, onder meer met tips om vooral dunne laagjes kleding te dragen, de schaduw op te zoeken en veel te drinken. Het regende artikelen over hoe het lichaam aan de slag gaat om de boel op 37 graden te houden. Veel zorgen waren er om kwetsbare groepen zoals baby’s en ouderen. Veel zorgen waren er ook over vee dat oververhit kon raken. Maar boeren namen hun maatregelen. Ze plaatsten bijvoorbeeld grote ventilatoren zoals op landbouwbedrijf Den Assem in Drongelen.

Modderpoel

Ook varkenshouders ventileren er deze dagen op los en bij biologische bedrijven is de modderpoel the place to be, zoals bij Taco Reimert in Heino.

Dieren zoeken schaduw op

Op het bedrijf van Annette Harberink ten noorden van Deventer (Ov.). zoeken de dieren zelf zoveel mogelijk de schaduw op. Daarom kregen ze van haar de bijnaam ‘bostaurussen’. Daar waar buiten geen schaduw is, is die er binnen wel. Bij familie Van Soest in Harmelen kiezen de koeien er zelf voor om bij de huidige hitte binnen te staan. Ze hebben geen zin in de wei, onder een geïsoleerd dak is het beter vertoeven.

De tuinsproeier kan nog voor extra verfrissing zorgen. Bij familie Boelsma in Idskenhuizen merken ze dat die erg gewaardeerd wordt en ook de koeien van Dinand Bruggert in Enschede houden wel van een frisse douche.

Voeren van de dieren moet doorgaan

En mocht het aan het eind van de dag toch erg warm worden in de stal, dan gaat her en der de haspel erop met een flinke plens water, zoals bij Jan Pieter Smid in Zeewolde.

Hoe warm ook, veel werk moet gewoon doorgaan zoals koeien voeren. Bij de familie Bruins in Kampen raakte net op dat moment een trekkerband lek. Eigenlijk was het wel mooi geweest om er water in te doen en er een zwembadje van te maken, maar toch maar niet. Met hulp van de plaatselijke smid werd het lek gedicht zodat het voeren door kon gaan.

Hitte in de melkstal

Ook melken gaat uiteraard gewoon door en ondanks alle maatregelen, kan het in de melkstal toch nog flink warm worden. Eén van de koeien van Martin Oldenhof uit Losser had daar zoveel last van dat hij ingreep: ze kreeg koude handdoeken op haar rug.

Uiteraard hadden boeren ook aandacht voor zichzelf. Ze lieten bijvoorbeeld hun laarzen vol water lopen, waagden zelf een douche onder de haspel en sloten de dag af met een ijskoud biertje. En als het dan nog steeds te heet is om te slapen? Daar wisten ze bij de familie Matthijs in Koewacht wel iets op: ze legden matrassen in de gekoelde ruimte waar straks het pootgoed weer in wordt opgeslagen.