Snel EU-besluit over versnelde uitbetaling steun

De Europese Commissie gaat snel een besluit nemen over de versnelde uitbetaling van voorschotten op de directe betalingen.

Zeven landen, waaronder Frankrijk en Polen, hebben verzocht boeren versneld te mogen uitbetalen, vanwege problemen met de droogte. De Franse minister van landbouw verzocht om een versnelde uitbetaling van 70% van de steun.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan zei dinsdag 23 juli in een debat met het Europees Parlement dat boeren het geld op dit moment hard nodig hebben. “Wij zullen binnenkort een beslissing nemen over de verzoeken van Polen en 6 andere lidstaten”, aldus Hogan.

Kritische vragen over handelsakkoord Mercosur

Hogan was voor het eerst in het nieuwe Europees parlement. Daar werd hij onder meer kritisch bevraagd over het tot stand gekomen handelsakkoord met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur. Hogan verdedigde de deal en legde uit dat de Europese Commissie € 1 miljard voor de land- en tuinbouw achter de hand houdt als er sprake is van handelsverstoringen. Hogan beloofde dat de gevolgen van de toezeggingen aan Mercosur zo veel mogelijk ingeperkt worden.

De EU-landbouwcommissaris zei ook dat er geen producten vanuit de Mercosur-landen worden ingevoerd, die niet voldoen aan de Europese normen. “Het zijn de lidstaten zelf die daarop toezien bij de controles die ze uitvoeren”, aldus Hogan.

Naar aanleiding van een vraag van EU-parlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) zegde Hogan toe te kijken naar de omstandigheden waaronder een vrachtschip met 70.000 schapen vanuit Roemenië naar Koeweit onderweg is.