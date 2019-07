Slager Gertjan Kiers wint Gouden Trekker

‘Demoslager’ Gertjan Kiers heeft vrijdag de Gouden Trekker gewonnen.

De prijs is een initiatief van Team Agro NL en is bedoeld voor de burger die zich inzet voor het imago van de Nederlandse landbouw.

Kiers is vakslager en bekend van bijvoorbeeld het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde. Hij schreef ook het boek de Vleesbijbel en heeft ‘een onnoemelijke liefde voor vlees’, die hij graag deelt in workshops, al dan niet in combinatie met een proeverij.

Lees verder onder de tweet.

Zwarte Cross

De prijs werd vrijdagmiddag op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde uitgereikt door Team Agro NL-voorzitter Geertjan Kloosterboer. Andere genomineerden voor de Gouden Trekker waren Yvon Jaspers (presentatrice Boer zoekt Vrouw), Koning Willem-Alexander en Maxima, het evenement Zwarte Cross, Esterh Broug (socialemediakanaal BoerenFluitjes) en Bennie Jolink (zanger Normaal).