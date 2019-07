Schreijer-Pierik en Ruissen in landbouwcommissie EU-parlement

Terwijl in Brussel de Europese topposities werden verdeeld, vindt in het Europees Parlement op een heel ander niveau ook een strijd om de posities plaats.

Europarlementariërs die voor de verkiezingen hebben verkondigd dat ze een positie in de landbouwcommissie willen, moeten dat nog wel bewerkstelligen binnen hun fracties.

CDA‘er Annie Schreijer-Pierik meldde woensdagmorgen dat ze erin is geslaagd als enige Nederlandse agrariër in de landbouwcommissie van het Europees Parlement een zetel te bemachtigen.

Huitema lid van milieucommissie

Haar opmerking was een knipoog naar die andere Nederlandse agrariër in het Europees Parlement, Jan Huitema (VVD).

Huitema is geen volwaardig lid geworden van de landbouwcommissie, maar wel van de milieucommissie, waar hij namens de Europese liberalen het woord wil gaan voeren. Of Huitema de fractiewoordvoerder wordt in de commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid is nog geen uitgemaakte zaak. Hij zou D66‘er Gerben-Jan Gerbrandy in die positie kunnen opvolgen. Gerbrandy heeft het Europees parlement verlaten.

Belangen van land- en tuinbouw

Huitema zegt dat hij als milieuwoordvoerder de belangen van de land- en tuinbouw in het oog zal houden. “Ik heb me de afgelopen 5 jaar geprofileerd als speler op landbouwgebied. Die invloed raak ik niet kwijt, terwijl ik in de landbouwcommissie meepraat over klimaat, Natura2000, gewasbeschermingsmiddelen, luchtkwaliteit.”

“Ik wil dat boeren zelf het stuur in handen krijgen op hun bedrijf en dat goed vakmanschap wordt beloond. Het landbouwbeleid moet veel meer doelgericht in plaats van maatregel-gestuurd. Er moet worden gekeken naar het resultaat”, zegt Huitema, die plaatsvervangend lid van de landbouwcommissie is.

Schreijer-Pierik zegt blij te zijn de komende 5 jaar te kunnen “blijven opkomen voor onze agrarische familie- en gezinsbedrijven, zeker met het oog op de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.”

Nieuwkomer

Nieuwkomer in de landbouwcommissie is SGP‘er Bert-Jan Ruissen. Zijn voorganger Bas Belder maakte geen deel uit van de landbouwcommissie. Ruissen zegt blij te zijn zich in de landbouwcommissie te kunnen inzetten voor de Nederlandse sectorbelangen.

Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) is plaatsvervangend lid geworden van de landbouwcommissie. Zij is net als Huitema volwaardig lid van de commissie voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid.