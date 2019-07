Schouten oppert bekende voorstellen tegen droogte

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong verwachtte niet dat minister Schouten tijdens haar werkbezoek in verband met de droogte met pasklare oplossingen kwam. Ze opperde vooral bekende voorstellen.

“Ik heb een hele waslijst met dingen die ik wil bespreken, maar bij geen van deze dingen verwacht ik dat de minister er wat aan kan doen.” Aldus akkerbouwer Jan Reinier de Jong, die maandagavond 8 juli zijn bedrijf in Odoorn (Dr.) liet zien aan landbouwminister Carola Schouten.

Hij had zijn verwachtingen niet al te hoog liggen, maar vertelde voor haar aankomst dat hij vereerd was met het bezoek. Het thema van het bezoek is de droogte, al had De Jong natuurlijk liever gehad ‘dat de minister kwam kijken, omdat het gewas er zo mooi bij stond en het weer zo groeizaam is’.

Dineren met boerengezin

De minister kwam zelf later dan gepland, maar nam haar tijd om met het boerengezin te dineren aan de keukentafel, alvorens de aardappelen in het veld te bekijken. “Het was een leuk gesprek,” vond José Bos, de partner van de akkerbouwer. “De minister was breed geïnteresseerd en heel open.” 3 kwartier later dan gepland liep het gezelschap naar de rand van het erf, naar een perceel zetmeelaardappelen op droge zandgrond. “Ik wil niet klagen, maar het is nu echt wel droger dan vorig jaar.”

Minister Carola Schouten schoof aan bij familie De Jong voor het avondeten. - Foto's Hans Banus

40% opbrengstenderving kan ik eigenlijk niet hebben, zeker niet na een jaar als 2018

Jan Reinier de Jong, akkerbouwer in Odoorn (Dr.)

Vergeelde en geknakte aardappelplanten door droogte

De Jong laat de minister zien dat de stelen vergeeld en geknakt zijn. Hij reikt zijn hand uit naar de minister zodat ze met haar hakken over de aardappelplanten kan stappen. De Jong trekt een stam uit de grond. Zichtbaar zijn een handje vol kleine knollen. “Is de grootte of de hoeveelheid nu het grootste probleem?” is de vraag van Schouten. “Voor zetmeelaardappelen maakt de maat niet veel uit, maar de opbrengst is zo wel fors minder. Ik verwacht hier 40% minder opbrengst. Ik rekende zonet aan tafel al voor dat 1 cent extra over al mijn producten mij € 40.000 zou kunnen opleveren. 40% opbrengstenderving kan ik eigenlijk niet hebben. Zeker niet na een jaar als 2018. Net als dat jaar moeten we dit seizoen maar snel vergeten.”



Akkerbouwer Jan Reinier de Jong laat de minister zien dat de knollen aan de aardappelplant aan de kleine kant zijn.

Akkerbouwer De Jong helpt minister Schouten om tussen de aardappelruggen vandaan te stappen.

Subsidie op brede weersverzekering in de maak

Schouten is begripvol, maar erkent dat ze hier momenteel niet veel aan kan doen. Verschillende maatregelen zijn in de maak, schreef ze eerder vorige week. Zoals de subsidie op de brede weersverzekering. Het bedrag van €15 miljoen dat hiervoor beschikbaar is, noemt ze meerdere malen. Daarnaast is er de toezegging om in Brussel toestemming te krijgen voor het afschaffen van de assurantiebelasting hierop. Garanties geven kan Schouten niet, maar ze hoopt dat in seizoen 2020 telers hiervan kunnen profiteren.

Vlogs van 8-jarige boerendochter

Een gastrol was nog weggelegd voor de dochter van de akkerbouwer. De 8-jarige Sterre maakt af en toe vlogs van het bedrijf en kon maandagavond rekenen op de medewerking van de minister, die zich voorstelde met haar voornaam. Sterre begrijpt maar al te goed dat papa hoopt dat het gaat regenen, maar heeft zelf toch liever goed weer. “Als het ’s nachts dan regent en overdag mooi weer is, dan is iedereen blij toch?” stelde Schouten voor. De boerendochter kon het daar alleen maar mee eens zijn.

De 8-jarige dochter Sterre van akkerbouwer De Jong vlogt samen met de minister tussen de aardappels van haar vader.

Zorgen om zetmeel- en pootaardappelen

De Jongs zorgen zijn het grootst om de zetmeel- en pootaardappelen. De zomergerst is in mei al gedeeltelijk verdroogt. “Op sommige plekken zit er geen aar in, daar kun je dus weinig mee. Ook de suikerbieten staan stil. Afgelopen zaterdag kwam er een buitje en je merkt dat het gewas daar echt van opleeft. Maar we hebben wel echt wat meer regen nodig.”

Als je 31% schade hebt, krijg je maar 1% uitgekeerd. Dat krijg ik niet rond gerekend

Desgevraagd zegt De Jong zelf geen weersverzekering te hebben en die ook niet snel af te zullen sluiten. “Ik heb zitten rekenen met de opbrengsten van vorig jaar. Ik had alleen de schade van de zetmeelaardappelen uitgekeerd gekregen en dat was dan nog steeds minder dan de premie. Het probleem zit in de schadedrempel van 30%. Als je 31% schade hebt, krijg je maar 1% uitgekeerd. Dat krijg ik niet rond gerekend.”

Daarmee geconfronteerd, zegt Carola Schouten dat dit altijd een keuze van de ondernemer zelf is. “Dat kan ik niet voor hen beslissen, maar het feit dat er jaarlijks zoveel subsidie wordt uitgegeven, laat zien dat er wel zeker vraag is naar deze verzekering.”