RvS: alle PAS-vergunningen vernietigd

Het RvS-oordeel dat het PAS niet de basis kan zijn voor activiteiten met extra stikstofuitstoot heeft grote gevolgen.

129 veehouderijen waarbij de verleende vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet was aangevochten zijn hun vergunning kwijt. Na de PAS-uitspraak van 29 mei waarin de Raad van State (RvS) heeft geoordeeld dat de PAS niet de basis kan zijn voor extra stikstofuitstotende activiteiten zijn in een hoog tempo alle zaken afgehandeld. In afwachting van de uitspraken van 29 mei had de RvS zo’n 180 zaken tijdelijk ter zijde gelegd tot er duidelijkheid was over hoe om te gaan met het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Uitbreiding veehouderijen

Volgens een woordvoerder van de RvS is nu in bijna alle landbouwzaken uitspraak gedaan. Het gaat in alle gevallen om zaken over natuurvergunningen voor (uitbreidingen van) veehouderijen of over zaken rond het weiden van vee en het bemesten van percelen.

Op de website van de RvS is een speciale site in het leven geroepen over het Programma Aanpak Stikstof. Op die site staat een link naar alle uitspraken die er gedaan zijn over veehouderijen, beweiden en bemesten. De teller staat nu op 129 uitspraken. Daar zullen er volgens een woordvoerder van de RvS hooguit nog een paar bijkomen. Het overgrote deel van de zaken is afgehandeld. Alle uitspraken luidden hetzelfde: in alle gevallen is de vergunning vernietigd.

Handhaven

De gevolgen zijn ingrijpend. Boeren kunnen niet uitbreiden en boeren die vooruitlopend op het onherroepelijk worden van de vergunning al activiteiten zijn gaan ontplooien zullen dat moeten terugdraaien. Provincies die de vergunningen hebben verleend zullen nu moeten handhaven omdat de vergunningen vernietigd zijn. Gezamenlijk hebben de 12 provincies afgesproken naar maatwerkoplossingen te zoeken. Daarbij kan gedacht worden aan het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de situatie zoals die was voordat de vergunning werd verleend. Een ander optie is om de situatie zo aan te passen dat er alsnog een vergunning kan worden verleend.