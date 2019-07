Ruim 100 Kamervragen over hitte-incidenten veehouderij

Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) heeft meer dan 100 Kamervragen gesteld over dierensterfte door uitvallende ventilatiesystemen of andere situaties waarbij dieren door de hitte werden bevangen.

Ouwehand somt incidenten op in Middelharnis, Maarheeze, Neer, Swifterbant, Kootwijkerbroek, Otterlo, Nijkerk en Gewande waarbij varkens en kuikens zijn omgekomen of waar de brandweer in actie kwam om de stallen te koelen.

In een bericht op twitter zegt Ouwehand dat minister Carola Schouten de dieren ‘willens en wetens had laten stikken’. Ouwehand legt uit dat de minister op grond van onderzoeken van de Dierenbescherming en Eyes on Animals kon weten dat met name in de pluimveehouderij problemen ontstaan, als de temperatuur boven 24 graden komt. De minister had volgens haar moeten zorgen dat de pluimveehouderij ook aan een hitteplan meedoet.

Schouten meldde vorige week onder andere dat de NVWA optreedt als dierenwelzijn in het geding is. Zij verwees onder andere naar afspraken van de sector om geen dieren te transporteren als de temperatuur boven 35 graden ligt. De mededeling van de minister kwam vrijdag toen de ergste hitte al achter de rug was.

Ouwehand beticht de minister ervan ‘verzinsels en aantoonbare onwaarheden’ naar buiten te hebben gebracht. Ouwehand licht toe dat de minister zegt dat de NVWA optreedt, maar dat zij ziet dat de NVWA niet optreedt. Bovendien kan de minister volgens haar niet hard maken dat de boeren goed voor hun dieren zorgen. “Ik geloof best dat boeren hun best doen, maar binnen dit systeem van veehouderij gaat het per definitie mis.”

Zij constateert dat ook ZLTO ziet dat er problemen ontstaan. “Met het hele systeem waarin dieren worden opgesloten en volledig afhankelijk zijn van de techniek, daarmee maken we de dieren heel kwetsbaar. Je ziet wat de warmte nu veroorzaakt.”

Vragen over alarmsystemen, maatregelen en controle

In de Kamervragen stelt Ouwehand onder andere de vraag in hoeverre de brandweer ingezet kan worden om verkoeling te bieden bij tekortschietende of falende ventilatiesystemen. Zij wil ook weten welke structurele maatregelen op de betrokken bedrijven zijn genomen om problemen te voorkomen of er goed functionerende alarmsystemen waren of er systemen waren die als back-up konden dienen en of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit daarop heeft gecontroleerd. Ze wil ook weten in hoeverre luchtwassers een rol spelen bij het ontstaan van de problemen.