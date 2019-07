Regen in Zuiden vergroot ruwvoerverschillen

De regen die afgelopen weekend in regio’s in het Zuiden is gevallen heeft de verschillen in gewasstand van gras en mais verder vergroot. Dat blijkt uit een rondgang langs een aantal ruwvoerspecialisten.

In het algemeen is de toestand van gras- en maispercelen minder dramatisch dan vorig jaar maar er zijn lokaal zeker grote problemen door de aanhoudende droogte. Volgens gegevens en praktijkervaring van Agrifirm is dat vooral in de Achterhoek (Gld.) en Midden-Limburg. Daarbij profiteren regio’s in het Zuiden nog wat van de regen van afgelopen weekend terwijl in het Oosten nog geen drup gevallen is. Ook de lagere temperaturen doen de gewassen goed.

Meeste neerslag in Zuid-Limburg en Zeeland

De meeste neerslag viel de afgelopen dagen In Zuid-Limburg en Zeeland. Ook in Noord-Brabant is in veel gebieden tientallen millimeters water gevallen en daalde de temperatuur naar normale waarden.

Mais en gras profiteren zichtbaar van vocht

Voor maispercelen die niet beregend zijn en last hadden van de droogte kwam de regen als geroepen en betekent die in sommige gevallen zelfs de redding. Maar voldoende vocht blijft de komende weken bepalend voor de rest van het seizoen.

Ook grasland waar de groei volledig uit was, profiteert zichtbaar van wat meer vocht en betere temperaturen. Groeikracht Zuid adviseert veehouders na de regenbuien niet te wachten tot het gras weer hard groeit. De kwaliteit van het gras verbetert niet meer, dus het is beter om te maaien en met een schone lei te beginnen. Na 2 weken is wel duidelijk of en in welke vorm grasherstel nodig is.

Lees ook: Droogte: grondwaterstanden onder druk