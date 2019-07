Rechter verlaagt wederom boetebedrag Bayer

Boete was volgens de rechter ‘buitensporig’ en niet volgens de wet.

Een rechter in de Amerikaanse staat Californië heeft het boetebedrag voor Bayer verlaagd. Een jury bepaalde eerder dat Bayer een stel dat stelt kanker te hebben gekregen door het gebruik van Roundup, $ 2 miljard aan boete en $ 55 miljoen aan schadevergoeding moet betalen. De rechter heeft de bedragen verlaagd naar respectievelijk $ 69 miljoen en $ 17 miljoen. De rechter vond dat de door de jury bepaalde boete ’buitensporig en niet volgens de wet’ was.

Hoger beroep

Bayer vindt het een stap in de goede richting, maar gaat in hoger beroep. Ondanks dat de rechter het boetebedrag verlaagt, was er volgens de rechter ‘duidelijk en overtuigend bewijs dat Monsanto zich heeft ingespannen om wetenschappelijk onderzoek te belemmeren, te ontmoedigen of te vervormen’. Tot nu toe zijn er 3 rechtszaken waarin Bayer het onderspit delft. In augustus start een vierde rechtszaak.