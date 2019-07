Boetebedrag Roundup-zaak te hoog

De boete van $ 2 miljard die Bayer moet betalen in een Roundup-zaak is te hoog.

Dat bepaalde een Amerikaanse rechter vrijdag. Een jury had bepaald dat Bayer $2 miljard aan boete moest betalen en $ 55 miljoen aan schadevergoeding aan een bejaard stel dat stelt kanker te hebben gekregen door het gebruik van Roundup. De rechter oordeelde dat het boetebedrag te hoog is ten opzichte van de schadevergoeding. Persbureau Reuters berekende dat, op basis van de uitspraak van de rechter, het maximum boetebedrag $ 220 miljoen zou mogen zijn. Bayer noemt de aanpassing van het bedrag ‘een stap in de goede richting’. Eerder verlaagde een andere rechter ook al een boetebedrag in een andere Roundup-zaak.