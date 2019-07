Rechtbank vernietigt 12 verleende PAS-vergunningen

Het gaat vooral om veebedrijven die willen uitbreiden.

De uitspraak van de Raad van State (RvS) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor natuurvergunningen voor veehouderijen en voor beweiden en bemesten niet houdbaar is rolt als een olievlek door juridisch Nederland. Nadat vorige week duidelijk werd dat alle landbouwgerelateerde PAS-zaken bij de RvS vernietigd zijn gebeurde deze week hetzelfde bij de rechtbank Midden-Nederland.

Milieuorganisaties

Twaalf PAS-zaken die ter behandeling bij de rechtbank lagen zijn vereenvoudigd, dat wil zeggen zonder zitting, afgehandeld. In al deze zaken wilden voornamelijk milieuorganisaties dat verleende natuurvergunningen zouden worden ingetrokken. Het gaat hierbij om vergunningen voor hoofdzakelijk veehouderijen die willen uitbreiden, aldus de rechtbank. De bestuursrechter heeft deze beroepen deze week – onder verwijzing naar een uitspraak van de Raad van State – allemaal gegrond verklaard. De vergunningen voor boerenbedrijven in Utrecht, Gelderland en Flevoland zijn daarom vernietigd.

Gewacht op beslissing RvS

De rechtbank Midden-Nederland heeft voor de behandeling van deze 12 PAS-zaken gewacht op de beslissing van de RvS. Die oordeelde dat de positieve gevolgen van maatregelen van het PAS vooraf niet vast staan. Op 29 mei kwam de RvS-uitspraak dat toestemming ‘vooraf’ niet mag en dat het PAS niet gebruikt mag worden voor natuurvergunningen.

Plannen opnieuw in kaart brengen

De rechtbank volgt nu dit oordeel van de RvS. Dit betekent dat 6 verleende vergunningen in Utrecht worden vernietigd. In Gelderland gaat een streep door 5 vergunningen, waaronder die van een bouwproject op landgoed Rhederhof. In Flevoland gaat het om 1 vernietigde vergunning. Dit betekent dat de 3 provincies de gevolgen van de plannen opnieuw in kaart moeten brengen en bekijken of de vergunningen zonder het PAS alsnog kunnen worden verleend.