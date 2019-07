PvdD zet stap voor Europese enquêtecommissie over diertransporten

De Partij voor de Dieren wil een Europese parlementaire enquêtecommissie oprichten die diertransporten gaat onderzoeken.

PvdD-Europarlementariër Anja Hazekamp heeft bij installatie als Europarlementariër haar collega’s om steun gevraagd voor een enquêtecommissie.

‘Structurele schending van regels’

Hazekamp zegt dat er heel veel mis gaat tijdens de diertransporten. “De huidige Europese regels voor diertransporten bestaan 15 jaar, maar nog steeds worden dieren niet fatsoenlijk beschermd”, zegt Hazekamp. Ze zegt dat er sprake is van structurele schending van de regels.

Het Europees Parlement mag een parlementaire enquêtecommissie oprichten als er sprake is van ‘inbreuken op of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht’. Om een verzoek in te dienen voor het starten van een parlementaire enquête naar diertransporten is steun nodig van 188 Europarlementariërs.

Meerderheid

PvdD kreeg eerder al een meerderheid achter het voorstel om een enquêtecommissie voor diertransporten op te richten bij de start van de nieuwe parlementaire termijn. Als het hernieuwde parlement en een meerderheid van de fractievoorzitters steun betuigen is de enquêtecommissie een feit. Een Europese enquêtecommissie kan getuigen oproepen, documenten opvragen, hoorzittingen organiseren en missies ondernemen ter waarheidsvinding.