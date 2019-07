Protest anti-vlees activisten bij Haagse barbecue

Activisten kondigen actie aan tijdens de jaarlijkse parlementaire barbecue rondom het Binnenhof.

Actiegroep Evengeenvlees gaat tijdens de jaarlijkse parlementaire barbecue in Den Haag actie voeren rondom het Binnenhof. De organisatie wil met een ketting van mensen met borden het parlement letterlijk omsingelen en mensen oproepen om veganistisch te gaan eten. De organisatie zegt geen ingangen te zullen blokkeren. De organisatie roept activisten op om gekleed te komen als ‘brave burger, om te laten zien dat vegan is ingeburgerd’.

Lees verder onder het Facebookbericht.

Centrale Organisatie voor de Vleessector

De parlementaire barbecue wordt jaarlijks georganiseerd door de Centrale Organisatie voor de Vleessector COV en Nepluvi. Eerder werd het door de productschappen georganiseerd. De bijeenkomst wordt gezien als feestelijke afsluiting van het Haagse vergaderseizoen.

Organisator COV is op de hoogte van de aangekondigde acties. “Er zijn afspraken gemaakt en passende maatregelen genomen. De Haagse politie laat een omsingeling zeker niet toe”, laat een woordvoerder van COV desgevraagd weten.

Twee weken geleden verstoorden klimaatactivisten de vergadering in de Tweede Kamer door spandoeken te tonen en leuzen te roepen. Demonstreren is in de Tweede Kamer verboden.