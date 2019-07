Oosten kampt met groot neerslagtekort

Boeren in het oosten van het land hebben te maken met een neerslagtekort wat plaatselijk op kan lopen tot meer dan 150 millimeter.

Een aantal boeren hebben zelfs de beregeningsinstallatie geïnstalleerd om het grasland van water te voorzien.

Lees verder onder de tweets.

Droog in Achterhoek en Twente

Maand juni was extreem warm, met een paar zware buien. Gemiddeld viel er 82 millimeter neerslag. Dat is meer dan het normale 68 millimeter. In het oosten van het land, de Achterhoek en Twente kreeg echter een stuk minder, daar is op sommige plaatsen nog geen 30 millimeter gemeten. Het weerstation in het Gelderse Hupsel registreerde maar 28 millimeter in juni en was ook nog eens de warmste plek deze maand met 35 graden op 25 juni, aldus het KNMI.

Lees verder onder de afbeelding.

Meer neerslag verdampt

Behalve de plaatselijk geringe neerslag was juni ook nog eens bijzonder zonnig, waardoor er meer neerslag verdampt en het tekort sneller oploopt. Vooral de laatste dagen van juni waren warm, dan loopt het landelijke neerslagtekort snel op. De lijn in de grafiek van het KNMI dat het neerslagtekort laat zien, is hierdoor weer boven de mediaan uitgestegen, maar blijft nog ver onder de 5% droogste jaren. Het landelijk gemiddelde tekort is door het KNMI berekend op 115 millimeter. De verwachting is dat dit de komende 2 weken op zal lopen naar 153 millimeter.