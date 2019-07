Omzet stijgt en winst daalt voor Nestlé

De omzet steeg met 3,5% naar 45,5 miljard Zwitserse frank, omgerekend zo’n € 41,2 miljard.

Voedingsmiddelenfabrikant Nestlé maakte in het eerste half jaar van 2019 meer omzet en minder winst. De winst daalde met 14,6% naar omgerekend € 4,5 miljard. De verklaring die Nestlé geeft voor deze winstdaling is dat het bedrijf in 2018 profiteerde van de verkoop van de Amerikaanse snoepdivisie.

Incredible Burger

In het tweede kwartaal lanceerde Nestlé onder haar vegetarische merk Garden Gourmet in 9 landen de zogenaamde Incredible Burger. Deze is ook in Nederland verkrijgbaar. Voor de vegetarische producten kon de fabrikant dubbele groeicijfers in de boeken zetten. Hoeveel groei precies, maakte Nestlé niet bekend.

In april dit jaar lanceerde Nestlé 100% plantaardige burgers in Europa en Verenigde Staten. - Foto: Nestlé

Babyvoeding

De grootste bijdrage aan de groei van het bedrijf kwam van de Purina-huisdiervoeding, koffie en babyvoeding. In West-Europa had Nestlé te maken met een sterke groei, maar ook met dalende prijzen waar de voedings- en retailsectoren mee te maken hebben. De CEO vertelde bij de presentatie van de cijfers dat hij verwacht dat de prijzen van grondstoffen in het tweede kwartaal hoger zullen zijn.

Nestlé is in Nederland bekend van onder andere de merken KitKat, Nespresso en Maggi.