Minister wil geen ploegverbod veenweidegebied

Minister Schouten van LNV wil geen verbod op kerende grondbewerking (ploegverbod) in veenweidegebieden.

Ze ontraadde een motie van die strekking die tijdens een debat in de Tweede Kamer werd ingediend door Kamerleden Kröger (Groenlinks) en Schonis (D66). Het debat was een zogenoemd notaoverleg over initiatiefnota’s ‘Droge voeten’ en ‘Veen red je niet alleen’ van de Kamerleden De Groot (D66) en Bromet (GroenLinks).

Stemming komende donderdag