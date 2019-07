Miljoen voor gezond werken in land- en tuinbouw

Het kabinet heeft € 1 miljoen uitgetrokken om ongelukken en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten in de agrarische sector te voorkomen.

Het geld wordt in samenspraak met werkgevers- en werknemersorganisaties besteed. Onder andere in de glastuinbouw en de gemeente Westland.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil eerst een onderzoek laten doen naar de manier waarop meewerkende gezinsleden, zzp‘ers, seizoenskrachten, arbeidsmigranten en vrijwilligers in de landbouw goed bereikt kunnen worden. Daarna wil ze een communicatiecampagne opzetten over veilig en gezond werken. Ze gaat werkgevers en werknemers helpen bij het voorkomen van ongelukken of arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen krijgt daarbij extra aandacht.

Experimenten

Er zal een aantal experimenten worden opgezet:

één om de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen in de landbouw te verbeteren,

één om arbeidsmigranten en werkgevers in de glastuinbouw beter te bereiken op de thema’s eerlijk, veilig en gezond werk,

en één in de gemeente Westland gericht op de rechten van arbeidsmigranten op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk.

Aanleiding voor de inzet van de staatssecretaris is een aangenomen voorstel van Kamerlid Eppo Bruins bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.