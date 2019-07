Lodders wil haast met toelating emissie-reducerende technieken

VVD-Kamerleden Helma Lodders en Erik Ziengs vinden dat er meer haast moet komen bij het toelaten van alternatieve technieken om ammoniak-emmissie uit stallen te verminderen.

Ze hebben Kamervragen gesteld. De politici zijn boos dat verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven van milieu een onderzoek van de Omgevingsdienst Twente niet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, terwijl ze dat wel toegezegd had. Uit het onderzoek blijkt dat er een direct verband is tussen de ontploffing in een stal in Markelo en de dichte – emissiearme- stalvloer. De omgevingsdienst stelt dat ‘Met het nemen van de nieuwe maatregelen voor de installatie van emissiearme vloeren alleen is gekeken naar milieuwinst en er weinig aandacht is geweest voor de eventuele gevaren die deze keuze met zich meebrengt op dier en mens, door een brand of explosie’.

Te weinig voortgang

Lodders heeft al langer zorgen over de toelating van nieuwe emissiearme stalsystemen. Ze vindt dat er veel te weinig voortgang zit in het dossier. Ondernemers met nieuwe ideeën krijgen volgens haar nauwelijks de kans om deze systemen in de praktijk te gaan testen. Volgens haar is het voor start-ups bijna onmogelijk om voet aan de grond te krijgen. Ze maant Van Veldhoven tot actie. Eerdere Kamervragen van Lodders en Ziengs op dit dossier zijn nog niet beantwoord, terwijl de termijn van 3 weken om te antwoorden al verstreken is.