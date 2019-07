Koeienmarkt Leeuwarden geschrapt vanwege hitte

De veemarkt in Leeuwarden gaat woensdagavond 24 juli niet door. Dat meldt Andries Kingma, voorzitter van de veemarkt.

“Vanwege de verwachte hitte kunnen we het dierenwelzijn tijdens de transporten niet garanderen”, zegt Kingma. “We hebben daarom vrij snel besloten de markt van woensdagavond te schrappen.” Ook is het vanwege de verwachte hitte niet mogelijk om te schuiven met de aanvangstijden, omdat het ook in de nachtelijke uren te warm is.

De markten voor schapen en kalveren gaan deze week wel gewoon door.