Voorkom hittestress bij dieren

Het wordt tropisch de komende dagen. Koeien vaker binnen door hitte.

Het is geen koeienweer.” Een korte simpele samenvatting van de weersomstandigheden deze week door DLV-rundveeadviseur Ton Derks. Een aantal melkveebedrijven heeft de koeien al binnen als gevolg van te weinig gras in de wei. Dit aantal zou deze week als gevolg van een combinatie van hitte en droogte nog wel eens kunnen toenemen. In andere gevallen biedt alleen ’s ochtends en ’s avonds of ’s nachts weiden nog een oplossing. Vernevelaars in combinatie met ventilatoren kunnen de koeien binnen wat verkoeling bieden. Ook kunnen veehouders kiezen voor een paar sproeiers op het dak van de stal. Afhankelijk van het type stal kan dit de temperatuur binnen al snel met een paar graden verlagen.

Hittestress koeien voorkomen

Genoeg drinkwater en het aanpassen van het rantsoen zijn belangrijke topics. Voerleveranciers als ForFarmers laten weten de verkoop van mineralen en buffers als natriumbicarbonaat te zien toenemen. Op hun website staan net als de websites van veel andere toeleverende bedrijven tips en adviezen om hittestress bij koeien zoveel mogelijk te voorkomen.

Waterverbruik per koe

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) geeft op sociale media informatie per diersoort. In een kort filmpje geeft GD-dierenarts Chistian Scherpenzeel drie tips om hittestress bij koeien te voorkomen. Ook hij wijst op het belang van een goede waterverstrekking. Het watergebruik per koe kan oplopen tot meer dan 150 liter per dag. Hij adviseert voor het rantsoen eerder minder dan meer krachtvoer te voeren voor een stabiele penswerking. Het aanbieden van makkelijk verteerbare ruwe celstoffen in bijproducten als sojahullen en bietenpulp kan bijdragen aan een makkelijk verteerbaar rantsoen. Ook wijst hij op het feit dat hittestress, tot een paar dagen na een warme periode, kan doorwerken op de gezondheid van een koe.