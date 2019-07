Gouden Greep naar PigBusiness

De Gouden Greep 2018, de prijs voor de beste journalistieke productie in de land- en tuinbouw, is gewonnen door Caroline van der Plas met ‘Vegagressie rukt op’, een serie artikelen over dierenactivisme in het blad Pigbusiness.

De jury noemt het een actueel thema dat ‘met moed en durf’ van alle kanten is belicht door Van der Plas, destijds nog freelance journalist, nu chef redacteur bij Pigbusiness. Lees verder onder de tweet. Trouw-productie wint zilveren greep De tweede prijs, de zilveren greep, is toegekend aan Joop Bouma en Hans Marijnissen van dagblad Trouw, voor hun productie ‘De staat van de boer’. Dit was een project met meerdere artikelen en een uitgebreid opinie-onderzoek. De aanmoedigingsprijs, de bronzen greep, ging naar freelance journalist Maartje Duin voor haar podcast ‘Pawel, de Poolse plukker’. Er waren 8 genomineerden voor de prijs, waarvan 3 afkomstig van Boerderij. Zij grepen naast de prijzen. De jaarlijkse prijs is een initiatief van de NVLJ, de Nederlandse Vereniging voor Landbouwjournalistiek.