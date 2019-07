Geitenstop Friesland niet verlengd

In Friesland wordt de geitenstop niet verlengd. Dat heeft Provinciale Staten van Fryslân woensdagmiddag 10 juli besloten.

Het voorstel om de stop met nog een jaar te verlengen, is verworpen. PVV, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en CDA stemden tegen, dat is voldoende voor een meerderheid. Daarom vervalt de geitenstop per 14 augustus.

De partijen die voor het verlengen van de stop stemden, vonden vooral het gezondheidsrisico te groot. Tegenstanders constateerden dat er in de provincie Friesland geen (grote) groei van de geitenstapel is geweest en dat de geitenhouderij ruimte moet hebben om te groeien.

Onderzoek relatie gezondheidsklachten en geitenhouderijen

De geitenstop ging afgelopen februari op advies van GGD-Fryslân in vanwege een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en geitenhouderijen. RIVM doet hier in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek naar. Gedeputeerde Johannes Kramer heeft wederom contact gehad met de GGD. Deze blijft bij het gegeven advies, vertelde hij in de Statenvergadering.