Geen extra mestmaatregelen bij droogte

Wie grasland wil vernieuwen op zand of löss hoeft er niet op te rekenen dat er extra verlenging komt van de toegestane periode tot 1 september.

Dat blijkt uit het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, die op verzoek van de minister heeft gekeken of het nodig is de mestregels te versoepelen in verband met de droogte.

De deskundigen suggereren om de gebruiksnormen voor dierlijke mest en stikstof aan te passen bij droogte. Daarnaast raadt de CDM aan om te kijken of de mesttoediening in voorjaar en vroege zomer kan worden gestimuleerd, zodat er minder wordt uitgereden in de nazomer.

Geen verlenging uitrijperiode drijfmest

Minister Carola Schouten heeft het advies openbaar gemaakt. Ze heeft nog niet besloten of ze het advies zal overnemen, maar de lijn van de CDM is dat de bestaande regels niet hoeven te worden aangepast. Dat betekent ook dat de uitrijperiode voor drijfmest niet wordt verlengd en dat de regels voor het inzaaien van vanggewassen bij maisteelt niet worden aangepast.

Uitspoeling

De CDM stelt dat de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem het afgelopen najaar relatief hoog was. Uit voorlopige metingen blijkt dat de nitraatgehaltes in het uitspoelende bodemwater in de afgelopen winter relatief hoog waren. De hoge nitraatgehaltes in de bodem houden mogelijk verband met het neerslagtekort. Als de stikstofgebruiksnormen dit jaar volledig worden benut, dan is er volgens de CDM ‘een verhoogd risico op nitraatuitspoeling tijdens de winter van 2019-2020’.

Doorzaaien van een perceel grasland in 2018. - Foto: Koos Groenewold

Scheuren grasland

De CDM zegt dat het ongewenst is dat bij het scheuren van grasland aanvullend dierlijke mest wordt toegediend. “De beperkte hoeveelheid mest in opslag in juli 2019 (deze hoeveelheid is naar verwachting minder dan in 2018) is ook geen argument om mest uit te rijden in september (om zodoende meer mestopslagcapaciteit te creëren voor het winterseizoen”, aldus de CDM.

Vanggewassen

De deskundige stellen dat het verstandig is om vroeg vanggewassen in te zaaien, zodat die gewassen nog goed stikstof kunnen opnemen. Weerstatistieken laten zien dat droge zomers soms gepaard gaan aan een warm najaar, waarin de stikstofopname van een vanggewas hoger is dan na een koele zomer.

Vorig jaar heeft de minister de regels voor het uitrijden van drijfmest en graslandvernieuwing aangepast in de mestregels. Voordien was er bijna jaarlijks sprake van een ontheffing van de regels. Sinds dit jaar is het toegestaan om op bouwland tot en met 15 september drijfmest uit te rijden. Het inzaaien van een groenbemester is dan verplicht. De uitrijperiode voor grasland en de periode voor graslandvernieuwing eindigen op 31 augustus. Graslandvernieuwring in juni, juli en augustus betekent wel een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilo per hectare.