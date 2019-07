EU-handelsbalans toont toename export naar China

De Europese Unie realiseerde in mei van dit jaar een recordexport.

De uitbraak van Afrikaanse varkenspest heeft duidelijke gevolgen voor de Europese handelsbalans. De Europese Unie realiseerde in mei van dit jaar andermaal een recordexport, vooral door de toename van de uitvoer naar China (+€ 320 miljoen) en met name vanwege de export van varkensvlees (+€ 156 miljoen). Dat blijkt uit de jongste handelscijfers van de Europese Unie.

De export nam over de gehele linie in zowel dierlijke als plantaardige producten toe. Alleen de export van levende dieren nam in mei duidelijk af ten opzichte van mei vorig jaar (-9,1%). Vlees en vleesproducten werden meer uitgevoerd, evenals boter, melkpoeder en kaas.

Klik hier voor een vergroting van onderstaande grafiek.

Afbeelding: Europese Commissie

Meer invoer van voergrondstoffen

De toegenomen export van varkensvlees heeft ook een andere kant. De invoer van voergrondstoffen (granen, soja) neemt toe. De invoer van palmolie neemt af.

De VS zijn de belangrijkste exportbestemming voor landbouw- en voedingsproducten. In de periode van juni 2018 tot en met mei 2019 voerde de EU voor € 23,4 miljard uit naar de VS. Naar China gingen producten met een totale waarde van € 12,0 miljard.

Mei 2019 vergeleken met mei 2018 laat zien dat de toename van de export hoger is dan de toename van de uitvoer naar de VS (+€ 307 miljoen). De export naar Japan en Canada groeide respectievelijk € 165 miljoen en € 55 miljoen. De totale export was in mei dit jaar € 15 miljard hoger dan in mei vorig jaar.

Import

Amerika, Brazilië en Oekraïne zijn de belangrijkste exportbestemmingen voor de EU met respectievelijk een uitvoerwaarde van € 13,0, € 11,7 en € 6,5 miljard in de periode van juni 2018 tot en met mei dit jaar. De import vanuit Brazilië is afgenomen gezien over het gehele afgelopen jaar, maar in de maand mei was er sprake van een toename ten opzichte van de import vanuit Brazilië in mei 2018.