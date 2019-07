EU: geen diertransport boven 30 graden

De Europese Commissie wil de regels voor diertransport over lange afstanden aanscherpen.

De commissie roept de lidstaten op geen langeafstandstransporten van dieren toe te staan als voorspelde temperaturen hoger zijn dan 30 graden.

Minister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de oproep van de Europese Commissie in de komende vergadering van landbouwministers aan de orde komt. In de huidige regelgeving voor diertransport staat niet bij welke buitentemperatuur vervoerders nog diertransporten mogen uitvoeren.

Nationaal plan

In Nederland is een nationaal plan opgesteld voor extreme temperaturen. Daar staat in dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vanaf 35 graden geen exportpapieren meer afgeeft. De minister zegt over de voorstellen van de Europese Commissie te gaan praten met de Nederlandse veesectoren. “Ik deel de zorgen van de Europese Commissie”, zegt Schouten.

Voorwaarden voor export naar Turkije

Ondertussen heeft de NVWA in de voorwaarden voor de export van vee naar Turkije vastgelegd, dat de export wordt geweigerd als aan de grens tussen Bulgarije en Turkije de verwachte temperatuur boven de 30 graden komt. Zij staat de export van fokrunderen naar Turkije in de maanden juli en augustus sowieso niet toe. Dat is in lijn met de oproep van de Europese Commissie van vorig jaar, toen problemen ontstonden aan de Bulgaars-Turkse grens.