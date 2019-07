Duitser Lins leidt landbouwcommissie in Europarlement

De Duitse christendemocraat Norbert Lins is verkozen tot nieuwe voorzitter van de landbouwcommissie in het Europees Parlement. Lins kreeg 36 van de 47 uitgebrachte stemmen.

Lins is onder meer werkzaam geweest bij het ministerie van plattelandszaken in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Hij is sinds 2014 lid van het Europees Parlement. Lins volgt de Pool Czesław Siekierski op, die de afgelopen 4 jaar de landbouwcommissie leidde.

Verkiezing ondervoorzitters

De landbouwcommissie kon de verkiezing van de ondervoorzitters woensdag 10 juli niet afronden, omdat er nog geen overeenstemming is over de derde en vierde ondervoorzitter. Dat stemmingen worden voortgezet op 23 juli. De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) werd in de milieucommissie tot eerste ondervoorzitter gekozen. Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) werd verkozen als vierde ondervoorzitter. Voorzitter van de milieucommissie is de Franse liberaal Pascal Canfin.

Pascal Canfin

Bij zijn aantreden zei Canfin dat het belang van de milieucommissie in het Europees Parlement ook wordt onderschreven door de omvang van de commissie, die uit 76 leden bestaat. Voor Canfin vormen het klimaatbeleid, de biodiversiteit en de consumentenbescherming speerpunten van het Europees Parlement. Canfin is eerder minister voor ontwikkelingssamenwerking geweest in Frankrijk. Hij was ook betrokken bij de totstandkoming van het klimaatakkoord in Parijs.