Celstraf voor mesthandelaar Van den Broek

De rechtbank Oost-Brabant heeft de 48-jarige mesthandelaar Anthony van den Broek uit Lierop (N.-Br.) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Van den Broek pleegde jarenlang op grote schaal mestfraude. Vorige maand eiste het OM eveneens 4 jaar celstraf. De 7 medeverdachten (familieleden) zijn vrijgesproken, omdat voor hun betrokkenheid te weinig bewijs is. Dat meldt de Rechtbank Oost-Brabant.

Familieleden vrijgesproken

Volgens het OM zouden de familieleden bedrijven hebben opgericht en daar leiding aan gegeven hebben. Het OM eiste vorige maand 18 maanden cel voor de familieleden, waarvan 6 voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is in 3 gevallen sprake geweest van criminele activiteiten van bedrijven. Er is echter onvoldoende bewijs dat deze verdachten daadwerkelijk leiding hebben gegeven aan die bedrijven. In 4 gevallen is er onvoldoende bewijs dat überhaupt betrokkenheid was. Daarom heeft de rechter hen allemaal vrij gesproken.

Vervalsing van gegevens

Volgens de rechtbank trok de mesthandelaar zich niets aan van regels en milieubelangen. Zo heeft hij tussen 2010 en 2014 een mestoverschot van bijna 100.000 kuub weggewerkt. Hiermee was € 15 miljoen gemoeid. De rechtbank spreekt van oneerlijke concurrentie binnen de sector. Ook zette Van den Broek hiermee varkenshouders en mestvervoerders in een kwaad daglicht. Normaal gesproken zou de rechtbank een gevangenisstraf van 4 jaar onvoorwaardelijk opleggen, maar het OM heeft de zaak heel laat op de zitting aangebracht. Daarmee is de redelijke termijn fors overschreden, volgens de rechtbank.