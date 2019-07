Cameratoezicht levert NVWA nauwelijks iets op

Cameratoezicht in slachthuizen levert nauwelijks extra informatie op die relevant is voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat is gebleken bij een proef met cameratoezicht bij drie slachthuizen die in samenspraak met NVWA is uitgevoerd. Desalniettemin wordt het cameratoezicht in slachterijen wel uitgebreid.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt landbouwminister Carola Schouten dat bij de evaluatie van het proefproject is gebleken dat de camerabeelden een lichte onregelmatigheid hebben opgeleverd, die niet bij het normale toezicht was opgemerkt. Het cameratoezicht had in de proef ‘beperkt toegevoegde waarde als aanvullend toezichtinstrument’, is een van de conclusies die bedrijfsleven en NVWA trekken.

Project wordt uitgebreid, waarschijnlijk ook in kleine en middelgrote slachterijen

Ondertussen is de proef uitgebreid van 3 naar ruim 40 slachthuizen. NVWA heeft met de slachthuizen overleg over de plek waar de camera’s moeten hangen. De slachterij-organisaties hebben aangegeven dat bedrijven die nog geen afdoende cameratoezicht hebben, daarvoor dit jaar de voorzieningen treffen. NVWA krijgt toegang tot de beelden.

NVWA is in gesprek met middelgrote en kleinere slachterijen om camerasystemen te plaatsen Ongeveer 60 slachterijen krijgen in de komende maanden bezoek om dezelfde soort maatregelen te nemen als bij de ruim 40 grote slachthuizen.