Brabant: extra tijd voor aanvraag vergunning

Brabantse veehouders krijgen 3 maanden extra voor de vergunningaanvraag voor stalaanpassingen met minder stikstofuitstoot.

Dat heeft gedeputeerde Rik Grashoff bekendgemaakt.

Voor de vergunningaanvraag is het nodig het rekenprogramma Aerius te gebruiken. Dat bepaalt hoeveel stikstofdepositie een bedrijf veroorzaakt op kwetsbare natuur. Aerius is op dit moment niet beschikbaar omdat het Programma Aanpak Stikstof, waarvan Aerius deel uitmaakte, buiten werking is gesteld. De verwachting is dat het programma vanaf september weer beschikbaar is voor vergunningaanvragen.

Eenmalig uitstel

Brabantse veehouders moesten voor 1 januari 2020 een vergunbare aanvraag hebben ingediend voor stalaanpassingen. GS van Brabant geven veehouders nu echter extra tijd – tot 1 april 2020 – vanwege het feit dat Aerius tijdlijk niet beschikbaar is. “Dit uitstel is eenmalig”, aldus de provincie, die veehouders met klem advieseert om op tijd te beginnen met de vergunningaanvraag.