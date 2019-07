EU wil strengere transportregels bij hitte

Europese lidstaten dringen aan op aanscherping en verduidelijking van de regels voor diertransport bij hitte.

Tijdens de vergadering van landbouwministers vandaag in Brussel, riep een groot aantal lidstaten waaronder Nederland, op tot een verbetering van de regelgeving.

Aanleiding voor de discussie zijn de omstandigheden waaronder runderen vanuit de Europese Unie naar Turkije zijn uitgevoerd. Door grenscontroles stonden transportauto’s lange tijd in een verzengende hitte, met alle gevolgen van dien voor het getransporteerde vee.

Geen voorzieningen bij aantal Europese havens

De problemen doen zich niet alleen voor bij de grens met Turkije. Verschillende Europese havens hebben geen voorzieningen voor vee, als dat moet wachten op verscheping, aldus Europees commissaris Vytenis Andriukaitis. “Dat is niet aanvaardbaar”, zegt hij. Dat moet stoppen. “Onze havens móeten voorzieningen voor dieren hebben.”

De Europees commissaris gaf als voorbeeld de Australische maatregel om de export van vee in de zomermaanden niet toe te staan. “Wij mogen niet achterblijven”, aldus Andriukaitis, die zei dat hij lidstaten desnoods voor de rechter wil slepen als ze niet aan de eisen voldoen.

Verbod boven 30 graden Celsius

Veel lidstaten vinden dat de regelgeving niet duidelijk genoeg is. Verschillende landen hebben eigen regelgeving, die strenger is dan de Europese regels. EU-landen willen een verbod op transport als de temperatuur boven de 30 graden komt. In Nederland geldt nu nog een grens van 35 graden.